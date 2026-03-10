Polizeihubschrauber über Nürtingen: Nachbar bemerkt Einbrecher – Täter flüchten

1 Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen haben Polizisten am Montagabend in Nürtingen nach Einbrechern gefahndet (Symbolfoto). Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) nach flüchtigen Einbrechern gefahndet. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar gegen 20 Uhr einen Lichtschein in einem Wohnhaus in der Balinger Straße. Als er nach dem Rechten sah, hörte der Zeuge Stimmen aus dem Inneren. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, waren die Unbekannten bereits über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür geflüchtet. Ob sie beim Durchsuchen des Hauses etwas entwendeten, ist noch unklar. Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren.