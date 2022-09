1 Ein Polizeihubschrauber half bei der Suche. Foto: Pixabay

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei in Esslingen nach einem vermissten Mann gesucht - auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Ein Taxifahrer gab schließlich den entscheidenden Hinweis.















Esslingen - Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber haben am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag nach einem vermissten Senior aus Esslingen gesucht. Ein Pfleger alarmierte gegen 20.30 Uhr die Polizei, nachdem der an Demenz erkrankte Mann offenbar im Laufe des Nachmittags unbemerkt sein Heim in einem Esslinger Stadtteil verlassen hatte. Zahlreichen Einsatzkräfte, darunter auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers, startete sofort die Suche nach dem Mann.

Gutes Ende

Kurz nach 2.30 Uhr meldete sich ein Taxifahrer, der gerade einen Senior von Vaihingen nach Ostfildern gefahren hatte. Die Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei dem Mann um den Vermissten handelte und brachten ihn anschließend wohlbehalten in das Heim zurück.