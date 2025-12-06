Polizeihubschrauber über Esslingen: Vermisste Kinder nach großangelegter Suche wohlbehalten aufgefunden

1 Die Polizei schickte unter anderem einen Polizeihubschrauber auf die Suche. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Kinder ziehen von zu Hause los, die Eltern melden sie als vermisst. Die Polizei schickt Streifenwagen, Suchhunde und einem Hubschrauber los – und trifft sie mitten in der Nacht an.











Zwei als vermisst gemeldete Kinder haben in der Nacht auf Samstag das Polizeirevier Esslingen beschäftigt. Nachdem die beiden elf und sieben Jahre alten Kinder ihr Zuhause ohne Absprache verlassen und Angehörige bereits längere Zeit gesucht hatten, verständigten diese gegen 20.15 Uhr die Polizei.

Vermisstensuche in Esslingen: Passant gibt entscheidenden Hinweis

Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Suche mit mehreren Streifenwagen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber ein. Gegen 1.15 Uhr – also fünf Stunden nach der Vermisstenmeldung – konnten Beamte die beiden Kinder wohlbehalten im Bereich einer U-Bahn-Haltestelle in Nellingen antreffen. Ein Passant hatte zuvor einen entsprechenden Hinweis an die Polizei gegeben.

Die Kinder gaben an, zuvor in Stuttgart unterwegs gewesen zu sein. Die Polizei brachte sie anschließend zu ihren Eltern.