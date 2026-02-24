Polizeihubschrauber über Esslingen: Fünf in einer Nacht – Großfahndung wegen Mülltonnenbränden

1 Ein Polizeihubschrauber wurde zur Suche nach einem unbekannten Täter eingesetzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Brennende Mülltonnen haben in Esslingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert und eine Großfahndung mit Polizeihubschrauber ausgelöst.











In der Nacht auf Dienstag hat ein Polizeihubschrauber über Esslingen gekreist. Anlass war eine Großfahndung nach einer noch unbekannten Person, die mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt haben soll.

Dem Bericht der Polizei zufolge haben in fünf Straßen Mülltonnen gebrannt. Die erste Meldung sei gegen 00.15 Uhr eingegangen, nachdem im Goerdelerweg ein bislang unbekannter Täter eine Tonne in Brand gesetzt habe. Innerhalb weniger Minuten seien der Polizei weitere in Flammen stehende Mülltonnen in der Neckarstraße, Im Heppächer, in der Ulmer Straße sowie in der Schelztorstraße gemeldet worden.

Polizeihubschrauber in Esslingen im Einsatz, Täter bleibt unentdeckt

Daraufhin sind nach weiteren Angaben sofort zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber ausgeströmt zur Großfahndung. Dennoch habe der Täter unerkannt entkommen können.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Neben den Mülltonnen sei auch ein Metallschuppen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise unter Telefon 07 11 / 39 90-0.