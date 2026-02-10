Polizeihubschrauber über Esslingen: Fiat in Hohenkreuz in Flammen – Polizei ermittelt nach mysteriösem Brand

1 In Esslingen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fiat in Brand geraten. Die Polizei ermittelt (Symbolfoto). Foto: imago images / Daniel Schäfer

In Esslingen-Hohenkreuz kommt es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Fahrzeugbrand. Ein Fiat brennt vollständig aus. Die Polizei ermittelt.











In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Esslingen-Hohenkreuz ein Fiat aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Barbarossastraße.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 0.30 Uhr die Flammen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Auto vollständig ausbrannte. Der Wagen wurde nach dem Brand aufgeladen und abgeschleppt. Der Sachschaden kann nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.

Unmittelbar nach der Alarmierung wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Ob ein Zusammenhang mit vorangegangenen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Gegend besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen.