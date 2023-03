1 Eine umgerüstete Maschine mit Fünfblatt-System. Foto: Imago/Karsten Schmalz

Die sechs Maschinen der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg sind 2022 häufiger unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. Die Art der Einsätze variiert dabei stark.















Wenn es am Boden zu langsam geht oder zu unübersichtlich wird, greift die Polizei in Baden-Württemberg auf ihre Hubschrauberstaffel zurück. Und das im vergangenen Jahr vermehrt: Die Einsatzzahlen sind gestiegen. Die sechs Maschinen hoben im Jahr 2022 insgesamt zu 2336 polizeilichen Einsätzen ab, im Jahr zuvor waren es noch 2190 gewesen. Die Pilotinnen und Piloten sammelten dabei insgesamt 2253 Flugstunden und damit ebenfalls mehr als im Jahr 2021, als es 2176 gewesen waren. Gut 40 Prozent der Flüge waren Nachteinsätze. Sie sind technisch durch leistungsfähige Kameras und Wärmebildtechnik möglich.

„Die Polizeihubschrauberstaffel leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Innere Sicherheit: Sie ergänzt mit hoch qualifiziertem Personal und modernster Technik die Arbeit unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten am Boden und zu Wasser“, sagte Innenminister Thomas Strobl. Eingesetzt werden die Maschinen bei Fahndungen sowie zu Such- und Überwachungsmaßnahmen.

In diesem Rahmen sind im vergangenen Jahr 74 vermisste Menschen lebend aufgefunden und gerettet worden, drei mehr als im Jahr zuvor. Bei Fahndungen nach flüchtigen Tatverdächtigen oder Fahrzeugen zählte die Staffel 35 erfolgreiche Einsätze. Dazu kamen 125 unterstützende Einsätze. Der Bogen war dabei weit gespannt. So wurden per Hubschrauber beispielsweise die Täter nach einer Geldautomatensprengung im Raum Donaueschingen gefunden. Aber auch das Aufspüren von Freiland-Cannabisplantagen aus der Luft war gefragt. Zusätzlich war die Staffel im vergangenen Jahr bei zahlreichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit G 7-Treffen oder Nato-Ukraine-Konferenzen im Einsatz– auch außerhalb Baden-Württembergs.

Die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg gehört organisatorisch zum Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Die Staffel hat ihren Sitz am Landesflughafen in Stuttgart, wo fünf Maschinen stationiert sind. Außerdem gibt es eine Außenstelle auf dem Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen mit einem weiteren Polizeihubschrauber. Die Einsätze werden rund um die Uhr im 24-Stunden-Schichtbetrieb geflogen.

Künftig soll noch moderneres Gerät eingesetzt werden. Seit Dezember 2021 werden die Hubschrauber vom Typ H 145 vom Vierblatt- zum Fünfblatt-System umgerüstet. Damit können sie bis zu 150 Kilogramm zusätzlich laden, länger in der Luft bleiben und ruhiger fliegen. Die Umrüstung soll nach Angaben des Innenministeriums im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein.