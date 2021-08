Tote Frau in Wohnhaus in Ostfildern – Ermittlungen laufen

1 Ein Großaufgebot der Polizei und Spurensicherung war vergangene Nacht im Einsatz und sperrte den Tatort. Foto: 7aktuell.de//Simon Adomat

Ein Frau ist am späten Samstagabend in Ostfildern Kemnat (Kreis Esslingen) gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen und ermittelt nun.

Ostfildern - Eine Frau ist am späten Samstagabend in einem Wohnhaus in der Heumadener Straße ist Ostfildern ums Leben gekommen, bestätigt ein Sprecher des für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. Zu den konkreten Hintergründen der Tat konnte er am Sonntagmorgen noch keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft habe den Fall übernommen und ermittle nun.

Ein Großaufgebot der Polizei und Spurensicherung war vergangene Nacht im Einsatz und sperrte den Tatort. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.