Auktion in Leinfelden-Echterdingen Jahrealte Kuchenstücke der britischen Royals versteigert

Immer wieder gibt es die Chance, einzigartige Objekte der britischen Royals in Auktionshäusern zu ersteigern. Erst am Wochenende gab es die Gelegenheit dazu in Leinfelden-Echterdingen. Ein Brief ging für 8300 Euro unter den Hammer.