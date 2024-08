Polizeiermittlungen in Esslingen: Einbruch in einen Imbiss

1 Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt nach einem Einbruch (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Vogl

Eine Schnellgaststätte in Oberesslingen war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel eines Einbrechers. Die Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss. Die Beute fiel laut Polizei aber gering aus.











Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt gegen eine unbekannte Person, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Imbiss in Esslingen eingebrochen ist. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall zwischen 18 und 11.45 Uhr in der Plochinger Straße.

Die Beute ist offenbar gering ausgefallen

Der Einbrecher sei über eine Tür gewaltsam in die Schnellgaststätte eingedrungen. Dort habe er offenbar vergeblich versucht, einen Spielautomaten aufzubrechen. Er musste sich laut Polizei letztendlich mit einem geringfügigen Münzgeldbetrag aus der Kasse begnügen, mit der er das Weite suchte. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren.