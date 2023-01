1 In Nürtingen konnte die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen (Symbolfoto). Foto: IMAGO//Marius Bulling

Bei anderweitigen Ermittlungen ist der Polizei ein 47-Jähriger ins Netz gegangen, der im Verdacht steht, von Nürtingen (Kreis Esslingen) aus Rauschmittel verkauft zu haben.















Durch anderweitige Ermittlungen im Drogenmilieu war die Polizei ihm auf die Schliche gekommen – am Montag wurde er in Nürtingen (Kreis Esslingen) festgenommen. Ein 47-Jähriger soll in den letzten Monaten einen „schwunghaften Handel mit Haschisch“ betrieben haben, so der Vorwurf von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Dieser hatte sich im Vorfeld so erhärtet, dass die Beamten am Montag auf richterliche Anordnung die Wohnung des 47 Jahre alten Mannes durchsuchten. Mithilfe von mehreren Polizeihundeführern fanden und beschlagnahmten die Polizisten dabei rund einhundert Gramm, teilweise verkaufsfertig portioniertes Haschisch und zudem mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Montag erließ ein Richter am Amtsgericht Stuttgart den beantragten Haftbefehl, der Beschuldigte ist mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.