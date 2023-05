Polizeieinsatz in Wolfschlugen

1 Ein Unbekannter hat nachts in Wolfschlugen ein Seil über eine Straße gespannt. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Was hatte ein Unbekannter im Sinn, der nachts ein Seil über eine Straße in Wolfschlugen spannte? Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.















Link kopiert

In der Nacht zum Freitag hat eine unbekannte Person ein Seil über eine Straße am Ortsrand von Wolfschlugen gespannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Polizei sucht Zeugen

Demnach hat gegen 0.40 Uhr eine Zeugin das Seil entdeckt, das über die Waldhäuser Straße an der Einmündung zur Beethovenstraße angebracht war. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten entfernten das Seil und entdeckten einige Meter weiter, im Übergang zum Feldweg, ein weiteres, jedoch loses Seil. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, die die Seile angebracht haben könnte oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 070 22/92 24-0 zu melden.