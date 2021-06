1 Im Esslinger Stadtteil Wiflingshausen führten Einsatzkräfte am Montag eine mehrstündige Durchsuchung in einem Gebäude durch. Es besteht der Verdacht auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Foto: /SDMG/Boehmler

Mit einem Großaufgebot durchsucht die Polizei ein Grundstück. Offenbar geht es um Drogengeschäfte.

Kreis Esslingen - Aufregung im sonst so beschaulichen Wiflingshausen: In dem Esslinger Stadtteil mit seinen etwa 1200 Einwohnern fahren am frühen Montagmorgen zahlreiche Fahrzeuge vor: Blau-weiße Polizeiautos, Mannschaftswagen, Zivilfahrzeuge und ein schwarzer Lastwagen parken vor einem Haus und entlang der Wiflingshauser Straße. Die Szenen erinnern an einen Hollywood-Streifen. Männer mit Sturmhauben, in Uniform und in schwarzer Kleidung steigen aus den abgestellten Fahrzeugen und nehmen Aufstellung vor dem Gebäude. Dann beginnen sie mit einer Hausdurchsuchung, verschwinden für einige Zeit in der Garage, wühlen in einem Container, durchsuchen den Müll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt später, dass im Zuge eines Ermittlungsverfahrens Durchsuchungen stattgefunden hätten.