Polizeieinsatz in Wernau: Mann randaliert mit Messern in Geschäft und Pizzeria

Die Polizei hat am Dienstag in Wernau einen Mann gefasst, der mit Messern randaliert hat.

Ein 27-Jähriger sorgt in Wernau für Aufregung: Mit Messern bewaffnet randaliert er in einem Geschäft und einer Pizzeria. Er wird in eine Klinik eingewiesen.











Ein 27-jähriger Randalierer ist am Dienstagabend in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingewiesen worden. Der Mann hatte laut Polizei zuvor gegen 18.20 Uhr in einem Geschäft in der Kirchheimer Straße in Wernau randaliert. Dabei habe er Einrichtungsgegenstände und einen Blumenkübel zerstört. Da sich der Randalierer nicht beruhigen lassen habe, verließen eine Angestellte und ihre Kunden das Geschäft und verständigten die Polizei.

Polizei fasst bewaffneten Randalierer in Wernau

Der Mann verließ laut Polizei kurz darauf den Laden und entfernte sich zu Fuß. Da er zwei Messer bei sich getragen habe, seien sofort starke Polizeikräfte nach Wernau beordert worden, die nach ihm fahndeten. Kurze Zeit später sei eine verletzte Person in einer nahegelegenen Pizzeria gemeldet worden. Dabei handelte es sich dem weiteren Bericht zufolge um den Gesuchten selbst, der sich selbst mit seinen Messern verletzt hatte. Der 27-Jährige sei widerstandslos festgenommen worden.

Jugendlicher verletzt: Polizei leitet Verfahren ein

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands und seiner Verletzungen sei er im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde durch den 27-Jährigen niemand bedroht. Ein Jugendlicher sei jedoch von dem Randalierer zur Seite gestoßen worden und hierbei gegen eine Mauer gestürzt. Der 15-Jährige habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Das Polizeirevier Kirchheim hat Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.