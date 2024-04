Polizeieinsatz in Wernau: Feuer in Kleintierzuchtlage ruft Einsatzkräfte auf den Plan

1 Die Polizei ermittelt nach dem Feuer. (Symbolfoto) Foto: IMAGO

Ein Feuer in Wernau hat am Sonntag einen Polizeieinsatz verursacht. Offenbar hatte ein Mann dort zuvor Müll verbrannt, über Nacht war das Feuer erneut ausgebrochen.











In Wernau (Kreis Esslingen) hat am Sonntag eine Spaziergängerin ein Feuer im Bereich der Kleintierzuchtanlage in der Kranzhaldenstraße bemerkt und die Polizei alarmiert. Gegen 7.30 Uhr wurde aufsteigender Rauch aus einer Parzelle gemeldet, berichtet ein Sprecher.

Die Feuerwehr konnte das Feuer vor den Stallungen schnell löschen. Die Polizei ermittelte dann, dass am Vorabend offenbar Plastik-, Stoff- und Holzreste verbrannt worden waren. Weiterer Müll war zum Verbrennen bereitgelegt. Der Verantwortliche hatte das Feuer am Abend gelöscht, in der Nacht war es aber erneut ausgebrochen. Schaden entstand den Angaben nach nicht, die Ermittlungen dauern an.