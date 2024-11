Polizeieinsatz in Wendlingen: Unbekannte brechen in Schule ein – drei Jugendliche im Verdacht

1 Zeugen hatten im Schulgebäude Licht und offene Fenster bemerkt und deshalb die Polizei gerufen. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Sonntag in eine Schule in Wendlingen (Kreis Esslingen) eingebrochen zu sein. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.











In die Schule in der Neuffenstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) sind am Sonntagnachmittag Unbekannte eingebrochen. Die Polizei konnte in der Nähe drei Jugendliche feststellen und kontrollieren, die für den Einbruch verantwortlich sein könnten, berichtet eine Sprecherin.

Zeugen hatte am Sonntag gegen 17.10 Uhr Licht und mehrere Personen im Schulgebäude bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten vor Ort mehrere offene Fenster fest, zudem flüchteten mehrere Personen zu Fuß in Richtung Kirchheim. Bei einer anschließenden Fahndung kontrollierte die Polizei drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, die sich in der Nähe aufhielten. Ob die drei mit dem Einbruch in Verbindung stehen soll nun weiter ermittelt werden. Zudem prüft die Polizei, ob im Schulgebäude etwas gestohlen wurde.