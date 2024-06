Raubüberfall in Wendlingen: 16-jähriger Kassierer mit Waffe bedroht

1 Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Wendlingen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Er soll einen 16 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht haben: Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Samstagabend einen Einkaufsmarkt in Wendlingen (Kreis Esslingen) überfallen haben soll.











Eine Vielzahl Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber waren am Samstagabend in Wendlingen unterwegs: Sie haben nach dem Täter in einem Raubüberfall gefahndet. Bislang ohne Erfolg. Bei der Tat in einem Supermarkt soll eine Schusswaffe im Einsatz gewesen sein.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem Geschäft in der Albstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe der Täter gegen 20.25 Uhr den Markt betreten und sich zunächst im Verkaufsraum aufgehalten, bevor er im Kassenbereich einen 16 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und den Inhalt der Kasse gefordert habe. Der Angestellte habe hierauf mehrere hundert Euro ausgehändigt, woraufhin der Täter mit der Beute zu Fuß durch den Haupteingang geflüchtet sei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bei dem Täter soll es sich um einen circa 1,70 Meter großen, schlanken Jugendlichen gehandelt haben. Er habe zur Tatzeit schwarze Kleidung, eine dunkle Sonnenbrille sowie eine Sturmhaube oder einen Schal zur Maskierung getragen. Er habe bei seiner Flucht eine Einkaufstüte mit sich getragen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07 11/39 90-0 zu melden.