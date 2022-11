Polizeieinsatz in Weilheim

1 Am Auto ist ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro entstanden. Foto: picture alliance /Patrick Seeger

Ein 20 Jahre alter Autofahrer kommt am Dienstagmorgen bei Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Sowohl der Fahrer als auch sein 21-Jähriger Beifahrer bleiben unverletzt.















Link kopiert

Unverletzt geblieben sind die Insassen eines Autos bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen ereignet hat. Gegen 2.55 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer auf der Verlängerung Katzensteigle am Ortsrand von Weilheim an der Teck unterwegs.

Der Polizei zufolge kam das Auto vermutlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Fahrers von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal und landete auf dem Dach. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Dem 20-Jährigen musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde eingezogen.