Polizeieinsatz in Tübingen

1 Der Täter nutzte einen Gabelstapler für seinen Plan. (Symbolbild) Foto: imago/photothek/Florian Gaertner

In Tübingen hat sich ein 22-Jähriger etwas Besonderes einfallen lassen, um einen Geldautomaten zu stehlen. Er nutzte einen Gabelstapler. Doch weit kam er nicht.















Eine außergewöhnliche Methode, Geld zu stehlen, hat ein 22-Jähriger in Tübingen ausprobiert. Er fuhr gegen 3 Uhr morgens mit einem Gabelstapler an den frei stehenden Geldautomaten einer Bank, riss ihn aus der Verankerung, lud ihn auf und machte sich davon. Allerdings war der Mann trotz nachtschlafender Zeit nicht ohne Zuschauer, die die Polizei alarmierten, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom Mittwoch hieß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwagen führte rasch zum Erfolg. Der Täter hatte den gestohlenen Automaten auf dem Gelände einer nahe gelegenen Firma abgestellt, bei der er beschäftigt ist. Die Polizeibeamten erwischten ihn, als er gerade dabei war, den Kasten aufzuflexen. In Untersuchungshaft muss der 22-jährige nicht, um einen Gerichtstermin wird er laut Mitteilung aber kaum herumkommen.