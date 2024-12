Polizeieinsatz in Supermarkt: Erneut Aufregung wegen Koffer in Köln – Entwarnung am Abend

Erneut Aufregung wegen Koffer in Köln – Entwarnung am Abend

1 Nachdem zuletzt zwei Koffer am Kölner Weihnachtsmarkt abgestellt wurden, gab es einen erneuten Vorfall – diesmal in einem Supermarkt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sascha Thelen

Erneut stellt jemand in der Domstadt einen Koffer ab – diesmal in einem Supermarkt. Die Polizei rückt aus, gibt aber bereits wenig später Entwarnung.











Link kopiert

Wegen eines herrenlosen Koffers im Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes hat es am Abend in Köln erneut einen Polizeieinsatz und Absperrungen gegeben. Die Beamten forderten einen Entschärfer an und röntgten den Koffer, wie ein Sprecher am Einsatzort mitteilte. Kurze Zeit später gab es dann Entwarnung: In dem Koffer hätten sich nur persönliche Gegenstände und Hausrat befunden, hieß es.

Wegen herrenloser Koffer hatte die Kölner Polizei bereits am Samstag und am Sonntag zwei Weihnachtsmärkte geräumt. Entschärfer hatten in den Gepäckstücken aber nur Sand gefunden. Auf dem Markt am Kölner Dom gilt seit Wochenbeginn ein Kofferverbot.

Der Kassenbereich des Marktes, in dem am Mittwoch der Koffer stand, sei videoüberwacht, die Bilder würden ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher. Abgestellt habe den Koffer offensichtlich ein Mann, sagte der Sprecher. Warum er dies tat, sei noch unklar.