1 Ein Autofahrer hat Reißaus genommen, als die Polizei ihn stoppen wollte. Foto: dpa/Julian Stratenschulte (Symbolbild)

Die Polizei fährt einem extrem stark qualmenden Auto hinterher. Das stellt sie zeitweise vor Probleme.















Link kopiert

Eine Verfolgungsfahrt mit Hindernissen hat eine Polizeistreife am Montag im Stuttgarter Westen erlebt. Die Einsatzkräfte folgten einem Auto, das aus dem Auspuff so stark qualmte, dass ihnen zwischenzeitlich die Sicht genommen war. „Sie mussten sogar das Tempo verringern, so stark war der Rauch“, sagt die Polizeisprecherin Ilona Bonn. Am Ende konnte die Streife den Fahrer und Beifahrer sowie eine weitere Mitfahrerin aber dann doch festnehmen.

Gegen 21.20 Uhr fiel der Wagen der Streifenwagenbesatzung an der Schlossstraße auf. Er kam ihnen aus der Stadtmitte entgegen, qualmend und mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei fuhr dem Wagen, einem Opel Tigra, hinterher und schaltete das Blaulicht an – was der Fahrer bemerkte. Er gab Gas und versuchte, über die Silberburgstraße und die Johannesstraße abzuhauen. An der Schwabstraße ließ er dann das Auto stehen, auf Höhe des Hauses mit der Nummer 108, und die drei Personen flüchteten zu Fuß. Als die Polizei den 34-jährigen mutmaßlichen Fahrer in einem Hinterhof stellte, wurde offenbar, warum er vor dem Polizeiauto die Flucht ergriffen hatte. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein 28 Jahre alter Mann und eine 49-jährige Frau wurden in der Nähe festgenommen. Alle drei Personen machten widersprüchliche Angaben, meldet die Polizei. Sie sucht daher Zeugen, die die Insassen des Autos mit ungarischem Kennzeichen gesehen haben oder durch die Fahrweise gefährdet waren. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 35 00 zu melden.