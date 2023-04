1 Sucht Vermisste und Straftäter: Ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Suchscheinwerfer und knatternde Rotoren am Abendhimmel über Möhringen: Ein Polizeihubschrauber hat am Samstagabend auf den Fildern für reichlich Aufsehen gesorgt – und dabei gleich zwei Einsätze auf einmal abgewickelt. Im Visier des Bussard, so der Rufname der Maschinen der fliegenden Polizisten, standen ein flüchtiger räuberischer Ladendieb und ein Vermisster. Eine spontane Fahndungsaktion.

Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Rembrandtstraße in Möhringen: Am Samstag kurz nach 20 Uhr greift ein dunkel gekleideter junger Mann ins Regal und stopft sich mehrere Waren in den Hosenbund. Als er ohne zu zahlen dem Ausgang zustrebt, wird er von einem 54-jährigen Ladendetektiv gestoppt. Es kommt zu einem Gerangel, die schwarze Jacke des Verdächtigen reißt, doch dann gelingt ihm mit einem Ellbogencheck die Flucht. Der etwa 20-jährige Täter flüchtet, der Detektiv bleibt leicht verletzt zurück. Die Polizei löst eine Fahndung für den Bereich aus.

Und wenn man schon mal da ist . . .

Doch warum gleich mit Polizeihubschrauber?„Normalerweise würden wir ihn hierfür nicht extra anfordern“, sagt ein Polizeisprecher. Doch der sei in der Nähe gewesen und habe sich einschalten können.

Allzeit bereit: Die Besatzung hat zuvor in Heidelberg einen vermissten 77-Jährigen suchen helfen, der aus einer Klinik verschwunden war. Der wird gegen 21.15 Uhr gefunden, und die Besatzung ist auf dem Rückweg zum Flughafen, als sie von der noch laufenden Fahndung in Möhringen hört. Die fliegenden Polizisten bieten ihre Unterstützung an und halten nach verdächtigen Personen Ausschau. Und wenn man schon mal da ist: Im nahen Stadtteil Sonnenberg wird gegen 22 Uhr ein vermisster 25-Jähriger gesucht. Der kann letztlich am Boden von einer Streife entdeckt werden. Nur der Ladendieb ist noch verschwunden. Zeugenhinweise werden an Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 erbeten.