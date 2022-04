1 Ein Autodieb hat versucht der Polizei zu entkommen. Foto: IMAGO/ Gelhot

Ein 32-jähriger Mann hat mehrere Gründe gehabt, vor der Polizei abzuhauen. Nicht nur die gestohlenen Kennzeichen am Auto und sein Alkoholkonsum waren problematisch.















Ein 32-jähriger Mann hat am Ostermontag Gas gegeben, als ihm die Polizei in Hedelfingen bedeutete, für eine Kontrolle anzuhalten. Es stellte sich heraus, dass er allen Grund hatte abzuhauen – nicht nur wegen der gestohlenen Kennzeichen, welche der Streife aufgefallen waren. Der Mann raste in den frühen Morgenstunden mit einem Mercedes AMG GT 53 davon, erst in Richtung Fellbach, dann sah ihn die Polizei in Esslingen. Letztlich konnte er in Obertürkheim gestoppt und festgenommen werden. Er war nicht nur ohne Führerschein unterwegs und hatte vermutlich Alkohol und Drogen konsumiert. Er hatte den Wagen auch gestohlen – laut Polizei direkt im Mercedes-Werk. Er kam in Untersuchungshaft. Bei der Verfolgung wurden zwei Streifenwagen beschädigt. Zeugen und weitere Geschädigte melden sich unter 07 11 / 89 90 - 41 00.