Polizeieinsatz in Stuttgart: Mann gibt an, seinen Vater getötet zu haben

1 Polizeieinsatz in Plieningen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In Stuttgart-Plieningen hat sich mutmaßlich ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 45-Jähriger hat am Freitag selbst die Polizei gerufen, weil er seinen Vater umgebracht habe.











Große Aufregung am Freitagnachmittag in Stuttgart-Plieningen: Ein Großaufgebot der Polizei ist in der Körschstraße im Einsatz. Die Beamten befragen die Nachbarschaft und untersuchen eine Wohnung. Dort soll sich bereits am Vortag eine Gewalttat ereignet haben.

Nach Angaben der Polizei meldete sich am Freitagvormittag gegen 11.40 Uhr ein 45 Jahre alter Mann. Er gab an, seinen Vater am Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Einsatzkräfte entdeckten daraufhin kurze Zeit später in dem Gebäude die Leiche des 76-Jährigen. Der Sohn wurde festgenommen.

Spuren von Gewalteinwirkung

Zurzeit ist die Spurensicherung noch vor Ort. Die Polizei teilt mit, dass der Leichnam des 76-Jährigen Spuren von Gewalteinwirkung aufweist. Ob der Sohn wirklich der Täter ist, welchen Grund es für die Tat gegeben hat und womit sie ausgeführt worden ist, steht aktuell noch nicht fest.

Eine Polizeisprecherin teilt mit, der 45 Jahre alte Tatverdächtige solle im Lauf des Samstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden. Geplant sei außerdem eine Obduktion des Leichnams, um die Todesursache feststellen zu können.