Polizeieinsatz in Schorndorf: Mensch am Bahnhof von Zug erfasst und tödlich verletzt

1 Die Polizei sperrte den Schorndorfer Bahnhof. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein Zug erfasst einen Menschen, kurz darauf ist der Bahnhof Schorndorf komplett gesperrt. Polizei und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort. Zunächst sind wenige Informationen bekannt.











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Ein Mensch ist im Bahnhof Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) von einem Metropolexpress erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Bahnhof war für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Die Züge seien „zurückgehalten“ worden.

Die Ursache, weshalb der Mann von dem Zug erfasst wurde, war zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher der Bundespolizei sprach zuvor von einem größeren Einsatz der Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei und des Rettungsdienstes.