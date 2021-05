SEK-Einsatz in Reichenbach an der Fils

Reichenbach an der Fils - Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend in der Fürstenstraße in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen). Nach ersten Informationen des Polizei-Einsatzleiters vor Ort hatte ein 44-jähriger Mann mit einem Messer Polizisten und weitere Personen bedroht.

SEK rückt an und nimmt Mann fest

Die Streifenbeamten zogen sich daraufhin zurück und riefen das SEK. Dieses stürmte anschließend die Wohnung des Mannes und nahm ihn fest. Er wurde mit einem Rettungswagen samt Notarzt und Polizeibegleitung in eine Klinik gebracht. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Zu den Beweggründen des 44-Jährigen ist bislang nichts bekannt.