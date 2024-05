Polizeieinsatz in Plochingen: 23-Jährigen mit Messer bedroht

Polizeieinsatz in Plochingen

1 Die Polizei nimmt die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein 39-Jähriger und ein 27-Jähriger versuchen in Plochingen in der Nacht auf Sonntag einen 23-Jährigen auszurauben. Anschließend beleidigen die augenscheinlich alkoholisierten Männer einen 42-jährigen Autofahrer.











Unter anderem wegen Verdachts des versuchten Raubes ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 27-Jährigen und einen 39-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sie in der Nacht zum Sonntag in der Eisenbahnstraße zwei Männer angegangen haben. Laut Polizei trafen sie gegen 2 Uhr vor einem Café am Bahnhof auf einen 23-Jährigen. Der 39-Jährige soll ihn mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert haben, seine Tasche herauszugeben. Der 23-Jährige konnte unverletzt fliehen und wählte den Notruf.

Autofahrer beleidigt

Die Tatverdächtigen hätten derweil auf einem Parkplatz einen 42-jährigen Autofahrer angehalten und beleidigt. Der 39-Jährige soll ihm zudem gedroht und gegen das Fahrzeug getreten haben. Die beiden augenscheinlich alkoholisierten Männer wurden von Polizeibeamten, die sie zuvor beleidigt haben sollen, vorläufig festgenommen.