1 Die Polizei stellte noch weitere Straftaten des 37-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Mittwochnachmittag ist es in Ostfildern (Kreis Esslingen) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 37 und 51 gekommen. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.















Link kopiert

Eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Hof eines Unternehmens in der Senefelderstraße in Ruit hat am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei gerieten dort gegen 15.50 Uhr ein 37 Jahre alter Kunde und ein 51-jähriger Beschäftigter in einen Streit, in dessen Verlauf der 37-Jährige sein Gegenüber ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 51-Jährige antwortete offenbar ebenfalls mit einem Schlag ins Gesicht des 37-Jährigen. Nachdem dem Beschäftigten drei Männer zu Hilfe geeilt waren, verließ der 37-Jährige laut Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug das Gelände. Zuvor soll er noch versucht haben, einen der Hinzukommenden mit einem Messer zu verletzen. Außerdem soll er die vier Männer laut Polizeiangaben bedroht haben. Die alarmierten Polizeibeamten stellten anschließend noch fest, dass der 37-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er sieht daher mehreren Strafanzeigen entgegen.