1 Nach einem Streit zwischen Autofahrern in Ostfildern musste die Polizei eingreifen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 33-Jähriger, den die Polizei in Ostfildern aufgegriffen hat, sieht mehreren Strafanzeigen entgegen. Offenbar hat sich der Mann nicht nur mit Alkohol hinters Steuer gesetzt, sondern auch einen anderen Autofahrer angegangen und gebissen.















Einen unerfreulichen Ausgang nahm die spätabendliche Autofahrt eines 51-Jährigen in Ostfildern. Laut Polizei war der Mann am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Denkendorfer Straße unterwegs, als ein folgendes Auto wohl dicht auffuhr und dessen Fahrer mehrmals die Lichthupe tätigte.

33-Jähriger nimmt anderen Fahrer in Schwitzkasten

An der Einmündung zur Beethovenstraße sei es zum Streit gekommen, in dessen Folge der 51-Jährige bei seinem 33-jährigen Kontrahenten Alkoholgeruch feststellte und ihn an der Weiterfahrt hindern wollte. Der Jüngere soll ihn daraufhin in Schwitzkasten genommen und ihm in die Arme gebissen haben. Die Polizei bestätigte den Verdacht auf Alkohol. Der 33-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.