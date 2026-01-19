Polizeieinsatz in Ostfildern: 61-Jähriger richtet Schreckschusswaffe auf Jugendliche

1 Der Mann richtete eine Schreckschusspistole auf Jugendliche. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Ohde

Die Polizei ermittelt gegen eine 61-Jährigen, der am Sonntagabend eine Schreckschusswaffe auf eine Gruppe Jugendlicher richtete.











Link kopiert

﻿Ein Mann hat am Sonntagabend an der U-Bahn-Haltestelle Nellingen in Ostfildern (Kreis Esslingen) Jugendliche bedroht. Der Vorfall hat sich kurz nach 20 Uhr in Ostfildern ereignet, berichtet die Polizei.

Eine Zeugin beobachtet, wie der Mann eine Waffe auf Jugendliche richtete. Zuvor sollen die Kontrahenten in einen verbalen Streit geraten sein, weil die Jugendlichen gegen eine wartende Stadtbahn traten. Im anschließenden Wortwechsel reagierte die Gruppe aggressiv, offenbar wurde auch ein Gegenstand in Richtung des 61-Jährigen geworfen.

Daraufhin zog der Mann die Schreckschusswaffe. Die Jugendlichen verließen anschließend die Haltestelle. Mehrere Streifenwagen rückten aus. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher. An der Bahn entstand kein Schaden.