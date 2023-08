1 Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Zwei unbekannte Täter brechen in der Nacht auf Montag in ein Fabrikgebäude in Oberlenningen (Kreis Esslingen) ein und wollen offenbar Kupferkabel stehlen – sie flüchten ohne Beute. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach ihnen.















Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Fabrikgebäude in der Adolf-Scheufelen-Straße in Oberlenningen eingebrochen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Tätern.

Sicherheitsdienst wird aufmerksam

Nach den Polizeiangaben hatten sich zwei junge Männer, möglicherweise auch Jugendliche, zwischen 23.30 Uhr und 2.15 Uhr an Kupferkabeln zu schaffen gemacht und Kabeltrommeln zum Abtransport bereitgestellt. Nachdem die Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens auf die beiden Unbekannte aufmerksam wurden, flüchteten die Täter laut Polizei ohne Beute. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.