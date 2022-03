Brand in öffentlicher Toilette Kinder lösen Feuerwehreinsatz in Wendlingen aus

Offenbar zwei Kinder haben am Sonntagnachmittag in einer öffentlichen Toilette in Wendlingen (Kreis Esslingen) Papierhandtücher in Mülleimern angezündet. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus.