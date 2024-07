Polizeieinsatz in Nürtingen: Prügelei vor dem Stadtmuseum

1 Die Polizei war am Mittwoch in der Nürtinger Wörthstraße gefordert. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Vor dem Stadtmuseum in Nürtingen hat es am Mittwochabend eine heftige Prügelei gegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend im Bereich des Stadtmuseums in der Nürtinger Wörthstraße zugetragen hat, sucht die Polizei (Telefon: 0 70 22/9 22 40) Zeugen. Kurz nach 19 Uhr wurden die Ordnungshüter verständigt, dass vor Ort mehrere Personen auch mit Gegenständen und Verkehrszeichen aufeinander einschlagen würden. Bis zum Eintreffen der Streifen waren die Beteiligten allerdings in verschiedene Richtungen geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnten zunächst drei mutmaßlich Tatbeteiligte gefasst werden. Kurze Zeit später meldeten sich drei weitere Männer, die leichtere Verletzungen und beschädigte Bekleidung aufwiesen, bei der Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.