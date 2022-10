1 Dem widerständigen 32-Jährigen mussten Handschellen angelegt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In einem Einkaufszentrum in Nürtingen (Kreis Esslingen) kommt es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung. Ein 32-jähriger Mann greift dabei Polizisten an.















Am Dienstagabend ist es in einem Einkaufszentrum in der Europastraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einer Auseinandersetzung der Polizei mit einem 32-jährigen Mann gekommen.

Nach Angaben der Polizei wollte der 32-Jährige gegen 20.45 Uhr alkoholische Getränke in einem Ladengeschäft des Einkaufszentrum kaufen. Offenbar stand er unter Drogeneinfluss, hatte zu wenig Geld dabei und fing an herumzuschreien. Das Personal informierte darauf die Polizei, die den Mann wenig später durchsuchten, da der Verdacht bestand, dass er einen Ladendiebstahl begangen hatte.

Dabei wurde bei ihm laut Polizei eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Daraufhin wurde der 32-Jährige aggressiver, beleidigte die Polizisten und schlug nach einem Polizeibeamten. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann konnte überwältigt werden und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.