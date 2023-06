1 Die Polizei musste kurzfristig den Verkehr anhalten, um eine Entenfamilie den Weg zurück zum Fluss zu zeigen. Foto: imago images/Daniel Ingold

Flauschiger Einsatz in der Nürtinger Innenstadt: Die Polizei sperrt am Donnerstagvormittag vorübergehend die Straße in der Nähe der Kreuzkirche, um der Entenfamilie den Weg zurück in den Neckar zu zeigen.















Link kopiert

Zu einem tierischen Einsatz ist es am Donnerstagvormittag in der Nürtinger Innenstadt gekommen. Den Angaben zufolge meldete eine Passantin der Polizei um kurz vor 9 Uhr, dass eine Entenfamilie in der Nähe der Kreuzkirche über die Straße laufe und die Straße versperre, sodass einige Autos abbremsen mussten. Die elfköpfige Entenfamilie ist daraufhin von einer Streife aufgefunden worden, bekam polizeilichen Geleitschutz und wurde über die Heiligkreuzstraße zur Mühlstraße geführt. Dort hielten die Beamten kurzfristig den Verkehr an, sodass die Enten die Straße sicher überqueren und zum Neckar weiterwatscheln konnten. Kurz vor 10 Uhr erreichte die Entenfamilie wohlbehalten den Fluss.