Polizeieinsatz in Nürtingen: Geburtstagsparty läuft aus dem Ruder

Wegen einer Schlägerei am Rande einer Feier musste die Polizei anrücken.

Mit mehreren Streifenwagen musste die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ausrücken, weil die Geburtstagsparty eines 18-Jährigen in eine tätliche Auseinandersetzung gemündet war. Sechs Personen wurden verletzt.











Bei der Geburtstagsparty eines 18-Jährigen gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Nürtinger Ortsteil eine Schlägerei mit mehreren Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs. Gegen 22.45 Uhr waren diverse Notrufe eingegangen, worauf mehrere Streifenwagen ausrückten. Vor Ort trafen die Beamten eine größere Gruppe an, deren Mitglieder angaben, eine andere etwa zehnköpfige Gruppe sei erst verbal und dann körperlich auf sie losgegangen und habe sich dann in verschiedene Richtungen aus dem Staub gemacht.

Bei dem Angriff wurden sechs Personen im Alter von 18 bis 48 Jahren verletzt, zwei mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die vier weiteren Geschädigten kamen mit leichten Verletzungen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der angreifenden Gruppierung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, blieb laut einer Mitteilung der Polizei erfolglos.