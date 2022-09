1 In Nürtingen kam es nach einem Streit zu einer Prügelei. (Symbolfoto) Foto: /Phillip Weingand

Nach einer Schlägerei in Nürtingen (Kreis Esslingen) kehrt ein 21-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit einer Eisenstange zurück an den Ort des Streits. Die Polizei kann ihn festnehmen.















In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde bei einem Streit in Nürtingen (Kreis Esslingen) ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann verletzt. Nachdem die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, kehrte einer der Streithähne mit einer Eisenstange bewaffnet zurück.

Nach Angaben der Polizei waren zuvor gegen 2 Uhr in der Eugenstraße drei Männer in einen Streit geraten. Nachdem dieser zunächst verbal ausgetragen wurde, schlug ein 21-Jähriger auf einen 27-Jährigen ein und verletzte diese dabei leicht. Ein dritter, noch unbekannter Mann soll den 27-Jährigen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Während die alarmierten Beamten vor Ort die Anzeige aufnahmen, kehrte der 21-Jährige mit einer Eisenstange in der Hand dorthin zurück, wo der Streit stattgefunden hatte. Als er die Polizisten bemerkte, floh er, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt und unter Widerstand in Gewahrsam genommen werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07022 92 240. Der 21-Jährige sieht sich mehreren Anzeigen gegenüber.