Polizeieinsatz in Nürtingen

1 Bei dem Unfall wurde eine 28 Jahre alte Frau leicht verletzt. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) an einer Ampel auf das Auto vor ihm aufgefahren. Der Unfallverursacher stand offenbar unter Drogeneinfluss.















Nürtingen - Ein 19-Jähriger musste nach einem Unfall am Mittwochmorgen seinen Führerschein abgeben. Er war gegen 7.15 Uhr mit seinem Auto auf der linken Spur der B 313 aus Richtung Wendlingen kommend stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Bunsenstraße erkannte er zu spät, dass vor ihm eine 28-jährige Autofahrerin wegen einer roten Ampel bremsen musste und fuhr in das Heck des Fahrzeugs.

Aus noch unklarer Ursache fing das Auto des 19-Jährigen Feuer. Sowohl er als auch die 28 Jahre alte Frau waren aus ihren Fahrzeugen mittlerweile ausgestiegen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Weil der 19-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 18.000 Euro. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu einem erheblichen Stau.