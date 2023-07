1 Der 31-Jährige flüchtete zunächst vor der Polizei. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 31-Jähriger beleidigt am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte in Neuffen (Kreis Esslingen) eine 40-Jährige. Nachdem sie das Lokal verlässt, stößt er die Frau gegen ein geparktes Auto. Als ein 24-Jähriger der Frau zu Hilfe kommt, geraten die beiden Männer aneinander.















Mit mehreren Strafanzeigen –unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung – muss ein 31 Jahre alter Mann rechnen. Nach dem Stand der bisherigen polizeilichen Ermittlungen hielt er sich am frühen Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Neuffen auf und beleidigte dort eine 40 Jahre alte Frau. Als diese die Gaststätte verließ, sei ihr der 31-Jährige gefolgt und habe sie gegen ein geparktes Auto gestoßen.

Ein 24 Jahre alter Mann sei der Frau schließlich zur Hilfe gekommen. Daraufhin hätten sich die beiden Männer zunächst gegenseitig beleidigt und anschließend aufeinander eingeschlagen. Beim Eintreffen der Polizei habe der 31-Jährige zunächst versucht zu flüchten, sei jedoch kurze Zeit später eingeholt worden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Auf der Fahrt zu Dienststelle habe er die Polizeibeamten zudem beleidigt.