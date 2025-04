Polizeieinsatz in Neckartenzlingen: Geringe Beute, hoher Schaden bei Einbruch in Tankstelle

1 Gewaltsam sind unbekannte Täter in das Tankstellengebäude eingedrungen. Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Beute ist gering, der angerichtete Schaden jedoch beträchtlich.











In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Straße Schleieräcker in Neckartenzlingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei machten sie geringe Beute, richteten aber erheblichen Schaden an.

Die Täter haben sich demnach gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Im Inneren durchsuchten sie den Verkaufsraum und dort auch den Tresor. Es gelang ihnen, diesen aufzubrechen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Einbrecher hierbei einen geringen dreistelligen Wechselgeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude wird hingegen auf mehrere tausend Euro beziffert.

Die Täter sind bislang unbekannt

Experten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Die Täter sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.