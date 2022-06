Polizeieinsatz in Neckartailfingen Schlägerei auf Festgelände

Auf dem Heimat- und Kinderfest in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zu Pfingstmontag zwei Gruppen aneinander geraten. Die Schlägerei, an der etwa 30 Personen beteiligt waren, erforderte das Eingreifen der Polizei.