Polizeieinsatz in Lenningen: Auseinandersetzung mit Messer in Gemeinschaftsunterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Lenningen (Kreis Esslingen) soll am Dienstagabend ein 30-jähriger alkoholisierter Mann im Streit seinen 32-jährigen Mitbewohner mit einem Teppichmesser am Bein verletzt haben. Die Polizei ermittelt.











Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei Lenningen seit dem späten Dienstagabend gegen einen 30 Jahre alten Mann. Dieser soll den Angaben zufolge gegen 23 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lenningen gegen die Zimmertüre eines 32-jährigen Mitbewohners geschlagen und ihn im anschließenden Streit mit einem Teppichmesser am Bein verletzt haben. Der Rettungsdienst habe den Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt

Der alkoholisierte und aggressive 30-Jährige wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen. Das mutmaßlich bei der Tat benutzte Teppichmesser sei sichergestellt worden.

Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen, insbesondere zu den derzeit noch ungeklärten Hintergründen der Tat, aufgenommen.