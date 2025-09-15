Polizeieinsatz in Leinfelden: Vermeintlicher Einbruch – „Trotzdem immer die Polizei anrufen“

1 Sonntagnacht rückt die Polizei mit Hubschrauberunterstützung zu einem Einsatz in Leinfelden aus. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein vermeintlicher Einbrecher stellt sich als vergesslicher Wohnungseigentümer heraus – das gibt es immer wieder. Warum die Polizei darum bittet, trotzdem bei jedem Verdacht anzurufen.











Die Nacht vom vergangenen Samstag auf den Sonntag muss eine abenteuerliche für einige Leute gewesen sein: In Leinfelden sah ein vorbeifahrender Autofahrer an der Gladiolenstraße, dass eine Haustür offenstand, und er hörte splitterndes Glas. Da er dachte, es werde eingebrochen, alarmierte er die Polizei.

Die kam mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vorbei, und wurde zusätzlich von einem Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt.

Eigentümer hat den Schlüssel vergessen

Vor Ort löste sich dann schnell alles auf: Der vermeintliche Einbrecher stellte sich als Wohnungsinhaber heraus. Der 19-Jährige hatte seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen und in seiner Not ein Kellerfenster eingeschlagen, um ins Haus zu kommen.

Solche Fälle von vermeintlichen Einbrechern kämen durchaus mal vor, sagt Pressesprecher Martin Raff vom zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen. „Es kommt immer mal wieder vor, dass sich ein Verdacht nicht bewahrheitet.“

Leinfelden-Echterdingen: Wer kommt für den Einsatz auf?

Natürlich müsse weder der Wohnungsinhaber noch die Person, die die Polizei verständigt hat, für diesen Einsatz aufkommen – das sei die ganz normale Arbeit der Polizei. Und, das betont Raff, es sei auf jeden Fall richtig gewesen, die Polizei anzurufen: „Wir wollen ja, dass die Leute aufmerksam sind, und uns anrufen, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken.“ Um eine Situation zu klären, komme dann die Polizei vor Ort, das sei ihre Aufgabe. „Wir wollen nicht, dass die Leute zögern, uns anzurufen, weil sie überlegen, ob es vielleicht doch kein Einbrecher ist.“

Lieber also auf jeden Fall anrufen, das ist die eindeutige Botschaft der Polizei. Denn wenn sich der Verdacht bewahrheitet, können die Polizisten vor Ort eingreifen.