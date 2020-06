Polizeieinsatz in Leinfelden-Echterdingen

1 Nachdem die beiden Männer ihren Streit nicht verbal lösen konnten, setzten sie ihre Fäuste ein (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gleich drei Polizeistreifen waren am Freitagabend in Leinfelden-Echterdingen im Einsatz, um eine Schlägerei zwischen zwei Männern zu schlichten.

Leinfelden-Echterdingen - Zu einem heftigen Schlagabtausch ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zwischen zwei Männern in der Harthäuser Straße gekommen. Im Zuge eines verbal begonnenen Streits schlug ein 40-Jähriger einem 42-jährigen Mitbewohner mit einem Stuhl ins Gesicht, wonach dieser den Jüngeren mit Fäusten ins Gesicht schlug und auf ihn eintrat. Die beiden Nigerianer trugen in Folge der Auseinandersetzung nur leichte Verletzungen davon, welche vom hinzugerufenen Rettungsdienst nicht behandelt werden mussten. Zur Klärung des Sachverhalts waren insgesamt drei Polizeistreifen eingesetzt.