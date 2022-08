1 Die Polizei hat dem Senior seinen Führerschein weggenommen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein betrunkener 71-Jähriger war am Mittwoch in Kornwestheim mit dem Auto unterwegs und hat mutmaßlich einen Unfall verursacht. Der Schaden ist hoch.















Mit mehr als zwei Promille ist ein 71-jähriger Mann am Mittwoch in Kornwestheim hinter dem Steuer erwischt worden, nachdem er in einen Unfall verwickelt war. Verletzt worden ist dabei niemand. Der Senior musste sich aber einem Bluttest unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Laut Polizeibericht war der 71-Jährige am Mittwoch gegen 8.45 Uhr von der Pflugfelder Straße nach rechts in die Villeneuvestraße abgebogen. An dieser Stelle ist die Straße wegen parkender Autos verengt. Zeugenangaben zufolge soll der Senior zu schnell gefahren und dabei in der Engstelle auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein ihm entgegenkommender 55-jähriger Autofahrer habe die offensichtlich gefährliche Situation erkannt, bereits von Weitem gebremst und gehupt.

Der Schaden beträgt etwa 20 000 Euro

Ungeachtet dessen sei der 71-Jährige weitergefahren. Daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Der Smart des 71-Jährigen drehte sich nach dem Aufprall um die eigene Achse und wurde dabei noch gegen einen geparkten Mercedes geschleudert. Der Smart musste angeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Schaden aller Beteiligten auf rund 20 000 Euro.