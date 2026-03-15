1 Bei dem Streit am Sonntagnachmittag wurde ein Mann mit einem Messer verletzt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Am Sonntag ist ein Streit in Korb im Rems-Murr-Kreis eskaliert. Ein Mann erleidet Schnittverletzungen und kommt ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige wird festgenommen.











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Eine Auseinandersetzung im Bekanntenkreis hat am Sonntagnachmittag zu einem Polizeieinsatz in Korb (Rems-Murr-Kreis) geführt. Dabei spielte auch ein Messer eine Rolle, wie die Polizei mitteilt.

Nach Angaben der Polizei erlitt ein Mann mehrere Schnittverletzungen an den Händen. Diese seien nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich beim Abwehren des Messers entstanden. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort in der Boschstraße festgenommen werden. Er befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Angaben zum Alter der Beteiligten lagen der Polizei am Sonntagabend noch nicht vor.

Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zur Anzahl der eingesetzten Beamten machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Einen Zusammenhang mit dem Stadtfest „Korber Bienenflug“, das am gleichen Tag stattfand, gibt es nach Polizeiangaben nicht. Der Vorfall ereignete sich laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mehr als 500 Meter vom Festgelände entfernt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, teilt die Polizei mit.

Auch Gerüchte über einen „Messerstecher“ in Korb, die in sozialen Netzwerken kursieren, weist die Polizei in ihrer Mitteilung ausdrücklich zurück.