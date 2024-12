Polizeieinsatz in Köngen: Aggressive Jugendliche schmeißen Steine und Glasflaschen

Polizeieinsatz in Köngen

1 Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind zu Sportanlagen in Köngen ausgerückt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Samstag in Köngen (Kreis Esslingen) auf die Gäste einer Feier losgegangen sein. Demnach warfen sie Steine und Glasflaschen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.











Eine Auseinandersetzung im Zuge einer Feier im Bereich der Sportanlagen in Köngen hat den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen notwendig gemacht. Wie die Polizei berichtet, sind die Beamten am Samstag gegen 0.25 Uhr ausgerückt. Gäste einer Feier hatten demnach über den Notruf gemeldet, dass eine Gruppe Jugendlicher, bestehend aus sechs bis sieben Personen, Steine und Glasflaschen auf sie geworfen habe. Eine Person habe hierdurch leichte Verletzungen an der Hand erlitten. Diese mussten laut Polizei aber nicht vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Beim Eintreffen der ersten Streifen habe die aggressive Personengruppe die Flucht ergriffen. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen sei ohne Erfolg verlaufen. Der Polizeiposten Wendlingen habe die Ermittlungen bezüglich gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.