Polizeieinsatz in Kirchheim unter Teck

1 Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Polizeibeamte haben am Donnerstag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) die Wohnung eines 21-jährigen Mannes durchsucht. Diesem wird vorgeworfen, Mitte Februar in Stuttgart eine 18-Jährige sexuell belästigt und bestohlen zu haben.















Link kopiert

Polizeibeamte haben am Donnerstag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) die Wohnung eines 21 Jahre alten Mannes, dem vorgeworfen wird, am 20. Februar diesen Jahres eine 18 Jahre alte Frau sexuell belästigt und bestohlen zu haben, durchsucht.

Umfangreiche Ermittlungen führten laut Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Ermittler beschlagnahmten bei der Durchsuchung Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.