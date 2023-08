Polizeieinsatz in Kirchheim

1 Der 43-Jährige musste wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Foto: dpa/Paul Zinken

In der Nacht auf Sonntag sind ein 43-Jähriger und ein 35-Jähriger in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten geschlagen und getreten worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.















Link kopiert

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag zwei Männer angegriffen und verletzt. Ein 43-Jähriger war laut Polizei gegen 2.30 Uhr zu Fuß auf der Max-Eyth-Straße in Kirchheim unterwegs, als er auf Höhe eines Geldinstitutes von einem Unbekannten gestoßen wurde. Als das Opfer aufstehen wollte, habe ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 43-Jährige musste wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Angriff sei von mehreren Zeugen beobachtet worden, wobei ein 35-Jähriger dazwischen gegangen und gestürzt sein soll. Nach den Angaben soll der Angreifer den am Boden liegenden Mann getreten haben. Erst als die Polizei verständigt wurde, ist der Unbekannte geflüchtet, heißt es weiter. Der Täter wird als dunkelhäutig, etwa 1,80 Meter groß, etwa 75 Kilogramm schwer, mit einer Frisur im Rasta-Look beschrieben. Er soll mit T-Shirt und Jogginghose bekleidet gewesen sein. Hinweise unter Telefon 0 70 21 / 50 1-0.