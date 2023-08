Über Nacht in der Gewahrsam

Polizeieinsatz in Kirchheim

1 Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Er soll herumgeschrieben und mehrere Passanten beleidigt haben.















Ein gewalttätiger Mann musste am Dienstagabend am Kirchheimer Postplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 32-Jährige war kurz nach 22.30 Uhr zu Fuß unterwegs, schrie laut herum und ging auf mehrere Passanten los. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde der Mann dann schreiend und auf dem Boden liegend angetroffen.

Nachdem er von den Beamten angesprochen worden war, sprang der 32-Jährige auf und ging auf die Polizisten sowie umstehende Personen los. Zudem versuchte er, sich selbst Verletzungen beizubringen, indem er mit dem Kopf gegen eine Schaufensterscheibe schlug. Daraufhin wurde der Mann von den Beamten zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich so heftig, dass sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zuzogen. Der 32-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen und sieht jetzt mehreren Anzeigen entgegen.