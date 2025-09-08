Polizeieinsatz in Kirchheim: Mann hantiert mit Küchenmesser in S-Bahn

1 In einer Bahn der Linie S1 soll ein Mann mit einem Küchenmesser Schaden angerichtet haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

In einer S-Bahn zwischen Plochingen und Kirchheim (Kreis Esslingen) soll ein Mann mit einem Küchenmesser die Inneneinrichtung angegangen haben. Nun ermittelt die Bundespolizei.











Die Bundespolizei ermittelt derzeit gegen einen 34-Jährigen, der in einer Bahn der Linie S1 mit einem Küchenmesser hantiert haben soll. Er war am Sonntagabend in Kirchheim festgenommen worden.

Dem Bericht der Polizei zufolge soll der Mann während der Fahrt zwischen Plochingen und Kirchheim gegen 20 Uhr mehrere Reisende verbal angegangen haben und dann in ein Erste-Klasse-Abteil gegangen sein. Dort soll er mit einem Küchenmesser einen Tisch beschädigt haben.

Mann hantiert mit Messer – Reisende alarmieren Polizei

Deshalb hätten Reisende die Polizei alarmiert. Beim Halt der Bahn in Kirchheim, sei der 34-Jährige dann von der Polizei abgefangen worden.

„Das Messer stellten die Beamten sicher“, heißt es im Bericht weiter. Die zuständige Bundespolizei habe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe sei derzeit noch unbekannt.